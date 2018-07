Príncipe William participa de resgate de vítimas de naufrágio de cargueiro

As equipes de resgate salvaram dois tripulantes de um naufrágio com um cargueiro russo no litoral do País de Gales no domingo, 27. Um corpo foi encontrado e cinco pessoas ainda estão desaparecidas. Nesta segunda-feira, as autoridades informaram que desistiram de encontrar sobreviventes.

A Aeronáutica Britânica (RAF, na sigla em inglês) divulgou um vídeo com a operação de resgate de dois tripulantes russos no domingo. O co-piloto do helicóptero é o príncipe William, segundo herdeiro na linha de sucessão ao trono e integrante da equipe de resgate. Assista abaixo.

O navio Swanland naufragou a mais de 30 quilômetros do litoral. O chefe da guarda-costeira diz que o navio cargueiro virou devido a uma grande onda.

