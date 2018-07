Príncipes britânicos participam de enduro na África do Sul

Os príncipes William e Harry, herdeiros do trono britânico, participam à partir deste sábado de um enduro na África do Sul para arrecadar fundos para organizações beneficentes. O percurso de motocicleta, de cerca de 1,5 mil quilômetro, de Durban a Port Elizabeth, deverá durar oito dias. Oitenta outros motoqueiros participam do evento, que o príncipe William, de 26 anos, descreveu à BBC como "uma mistura de aventura e caridade". Os organizadores esperam arrecadar 250 mil libras esterlinas (o equivalente a cerca de US$ 430 mil) para a ONG do príncipe Harry, Sentebale, que ajuda órfãos da Aids e crianças vulneráveis no Lesoto; Unicef e o Fundo para a Infância Nelson Mandela. William afirmou que ele e o irmão não fizeram nenhum treinamento especial para o percurso por terreno acidentado. Harry, de 24 anos, disse que a viagem apresentará "vários desafios" e que ambos esperam "cair muitas vezes, todos os dias" das motocicletas. Ele afirmou ainda que ambos estão ansiosos para fazer a viagem juntos. "Nós nunca realmente passamos tempo juntos - temos trabalhos separados no momento", disse Harry. Os príncipes trabalharam juntos anteriormente na organização de um show, no ano passado, para marcar os dez anos da morte de sua mãe, a princesa Diana. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.