Príncipes do pop Sucesso entre os jovens e no YouTube com o clipe de 'Mr. Simple', o grupo de k-pop Super Junior traz finalmente ao País a turnê 'Super Show'. Os coreanos cantam e dançam músicas grudentas, como 'No Other' e 'Don't Don'. Credicard Hall (7.064 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Dom. (21), 19h30. R$ 45/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.