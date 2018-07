Princípio de incêndio atinge carro abre-alas Houve um princípio de incêndio no carro abre-alas da Grande Rio, segunda escola a entrar na avenida. O nome do carro é Palatis Deu Soleil. Os destaques já estavam no alto do carro e chamaram o Corpo de Bombeiros. O fogo foi controlado e os integrantes não tiveram que descer da alegoria.