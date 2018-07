O fogo começou por volta das 9 horas, no subsolo do hospital, onde está sendo feita uma reforma. De acordo com a secretaria, os funcionários do hospital controlaram as chamas e acionaram os bombeiros.

Pacientes foram deslocados para outros setores do hospital como medida de segurança. Apesar do incidente, o atendimento no hospital não foi prejudicado, de acordo com a secretaria.