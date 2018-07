Princípio de incêndio atinge Igreja no Largo do Paiçandu Um princípio de incêndio atingiu volta das 2h30 desta terça-feira o interior da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, localizada no Largo do Paiçandu, no centro da cidade de São Paulo. Guardas civis metropolitanos, em patrulhamento pela região, foram acionados por testemunhas, algumas delas tentando apagar as chamas com o uso de baldes com água. O incêndio atingiu o local onde os fiéis acendem suas velas. Uma viatura dos bombeiros foi acionada, mas o fogo foi controlado pelos próprios moradores da região. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos foi construída em 1906.