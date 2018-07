Princípio de incêndio é controlado em shopping em SP Um princípio de incêndio atingiu o setor de carga e descarga do Shopping Lar Center, na zona norte de São Paulo, no final da tarde de hoje. Segundo a assessoria de imprensa do shopping, algumas caixas de papelão que seriam destinadas à reciclagem pegaram fogo e houve fumaça no local. A brigada de incêndio do shopping controlou a situação e não houve feridos.