Princípio de incêndio é interrompido no Maracanãzinho Foi controlado nesta manhã de terça-feira, 2, princípio de incêndio numa das salas do ginásio do Maracanãzinho. O fogo começou no aparelho de ar-condicionado, que entrou em curto circuito. Não houve grandes estragos e a própria brigada do estádio conseguiu combater as chamas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Vila Isabel foi enviada ao local, mas já retornou ao quartel. Não houve feridos.