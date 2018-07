Princípio de incêndio em hospital deixa 3 feridos em BH Três pessoas ficaram feridas em um princípio de incêndio no Hospital Arapiara, na região leste de Belo Horizonte, no fim da manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na sala de fisioterapia e atingiu os funcionários Paulo Cesar da Silva, Jaime Vinícius de Souza e Sonia Damascena dos Santos, que teve o corpo todo queimado e está em estado grave. Todos os funcionários atingidos foram levados para o pronto-socorro João XXIII. A área atingida pelo fogo no Arapiara foi isolada pelos bombeiros e o hospital funciona normalmente. As causas do incêndio, que começou em um local onde estava armazenado resina, ainda serão investigadas.