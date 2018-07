Princípio de incêndio interrompe trens em São Paulo Um princípio de incêndio interrompeu a operação de todas as seis linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na tarde deste sábado, 6, em São Paulo. De acordo com informações fornecidas pela companhia, o problema ocorreu no sistema de "no break" - a fonte de alimentação ininterrupta - da sala do Centro de Controle de Operações, no Brás. Os bombeiros foram acionados e, por volta das 13h, o local precisou ser evacuado, obrigando a CPTM a suspender toda a operação.