Princípio de incêndio tira do ar telefone 192 do Rio O telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Rio de Janeiro ficou fora do ar na manhã de hoje por conta de um princípio de incêndio no prédio onde funciona o centro de recepção de chamadas, em Copacabana, zona sul da cidade. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o sistema de telefonia pelo número 192 ficou fora do ar uma vez que todo prédio teve a energia elétrica cortada.