Prisão cheia no interior de SP pode ser interditada Inspeção solicitada pela Defensoria Pública de São Paulo constatou superlotação em carceragem da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José do Rio Preto, no interior paulista. O local, que tem capacidade para oito pessoas, possuía 63 detentos no dia 17 de março. Na última sexta-feira, 18, a Defensoria pediu à Justiça a interdição da carceragem.