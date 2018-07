Prisão de brasileiros na França preocupa Itamaraty Por meio de nota, o Itamaraty informou, na noite de hoje, que o governo brasileiro se mostra preocupado com as operações realizadas pela polícia francesa nesta semana, que teriam culminado com a prisão de "cerca de 53 brasileiros". Embora reforce que o consulado-geral do Brasil em Paris tem mantido contato com as autoridades francesas para assegurar "tratamento justo e digno" aos brasileiros, o texto deixa claro que o consulado ainda não conseguiu informações básicas sobre a operação - o número total de detidos, quantos já foram liberados, quantos continuam presos e quantos serão deportados.