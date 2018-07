Prisão de casal em MG revela crime ocorrido há 20 anos

Stefany Rodrigues Barbosa dos Santos foi raptada em uma feira de Contagem no domingo, 7. Pouco depois, a Polícia Civil divulgou o retrato falado da suspeita e, três dias depois, a criança foi deixada na porta de uma mulher amiga da família. Apesar de a vítima ter reaparecido, a polícia recebeu ontem um telefonema informando onde estaria a suspeita do sequestro, reconhecida com a ajuda do retrato falado.

Policiais foram até a residência da dona de casa Neli Maria Neves, de 53, que confessou ter sequestrado a criança e foi presa. Os agentes prenderam ainda o companheiro de Neli, o cabo reformado pela Polícia Militar mineira Jair Narciso de Lacerda, de 65, também acusado de participação no crime.