Prisão de diretor divide Europa

Após surpreender e decepcionar o mundo da arte, a prisão do diretor de cinema franco-polonês Roman Polanski tornou-se polêmica na Europa. Enquanto cineastas assinam em massa o manifesto pela liberdade do artista, condenado por ter mantido relações sexuais com uma menina de 13 anos, em 1977, intelectuais e associações de defesa das mulheres se levantam contra a campanha por sua soltura, apoiando a decisão de prendê-lo, tomada pela Suíça, e o pedido de extradição dos EUA.

A reação das organizações não-governamentais e alguns intelectuais europeus ganhou corpo ontem, depois que os manifestos lançados na França e na Suíça pela liberdade de Polanski tornaram-se mundiais. Em comunicado, a associação francesa Coletivo Feminista contra os Estupros (CFCV) se disse chocada pela defesa do diretor na mídia e no meio político. "A CFCV se indigna ao ver políticos e jornalistas banalizarem os estupros cometidos contra uma menina de 13 anos, falando de "relação" com uma adolescente", afirmou a entidade.

Outras entidades francesas, como Eleitos contra as Violências Cometidas contra Mulheres (ECVF) e Crianças Azuis, também protestaram. "A banalização pública das agressões sexuais, quando feita por pessoas com responsabilidades políticas, nos mostra a tolerância de nossa sociedade em relação à violência, mesmo quando ela é perpetrada contra menores."

Ao mesmo tempo em que as reprovações ganharam voz, as manifestações de apoio a Polanski cresceram em adesões no meio artístico. Cineastas como Woody Allen, Pedro Almodóvar, Martin Scorsese, David Linch, Terry Gilliam e os irmãos Dardène assinaram o pedido de liberdade do diretor, preso no sábado, na Suíça, quando seria homenageado no Festival de Zurique. "Roman Polanski tinha acabado de passar dois meses em Gstaad e ninguém disse uma palavra. Tudo isso parece um show midiático", afirmou Gilliam à revista francesa Le Nouvel Observateur.

Ontem, o escritório que defende o cineasta ingressou com uma apelação pedindo sua liberação imediata. Pelos trâmites da Justiça suíça, que tem acordo de extradição com os EUA, os promotores americanos têm 40 dias, renováveis por mais 20, a contar da prisão, para formalizar o pedido de repatriamento. Antes da análise judicial, as chances de que ele seja liberado sob fiança são consideradas mínimas pelo Conselho Federal de Justiça da Suíça. COM AFP e REUTERS