Prisão de Nem é fruto de parceria com governo do Rio O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse hoje, em São Miguel do Iguaçu, a cerca de 600 quilômetros de Curitiba, que a prisão do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, pela manhã, quando deixava a favela da Rocinha, no Rio, escondido no porta-malas de um Toyota Corolla, é fruto da "parceria" que o Ministério da Justiça tem com o governo do Rio de Janeiro.