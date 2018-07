Prisão do MA teve 60 presos mortos em 2013, diz CNJ

"O governo do Estado do Maranhão já recebeu várias indicações da necessidade de estruturar o sistema com o preenchimento dos cargos na administração penitenciária, construção de pequenas unidades prisionais no interior do Estado, além de outras medidas estruturantes que possibilitem ao Estado o enfrentamento das facções do crime organizado. Além disso, o Estado tem se mostrado incapaz de apurar, com o rigor necessário, todos os desvios por abuso de autoridade, tortura, outras formas de violência e corrupção praticadas por agentes públicos", afirmou no relatório o juiz auxiliar do CNJ Douglas de Melo Martins.

Uma equipe do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) fez neste mês uma inspeção em presídios do Maranhão. "A extrema violência é a marca principal das facções que dominam o sistema prisional maranhense. Um vídeo enviado pelo presidente do sindicato dos agentes penitenciários mostra um preso vivo com a pele do membro inferior dissecada, expondo músculo, tendões, vasos e ossos, tudo isso antes de ser morto nas dependências do Complexo Penitenciário de Pedrinhas", informou o juiz.

Também foi constatado que as visitas íntimas ocorrem em ambientes coletivos. "Em dias de visita íntima no Presídio São Luís I e II e no CDP, as mulheres dos presos são postas todas de uma vez nos pavilhões e as celas são abertas. Os encontros íntimos ocorrem em ambiente coletivo. Com isso, os presos e suas companheiras podem circular livremente em todas as celas do pavilhão, e essa circunstância facilita o abuso sexual praticado contra companheiras dos presos sem posto de comando nos pavilhões", relatou o magistrado.

Nesta semana, o senador José Sarney, pai da governadora do Maranhão, Roseana Sarney, concedeu uma entrevista a uma emissora de rádio na qual afirmou que no Estado a violência das prisões não extrapolou para a rua. "Aqui no Maranhão, nós conseguimos que a violência não saísse dos presídios para a rua", disse.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu informações ao governo do Maranhão sobre a situação dos presídios. Ele deve receber os dados na próxima semana. Janot avalia a possibilidade de pedir intervenção federal no Estado.