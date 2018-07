Prisão é transformada em hotel na Alemanha

Uma prisão na cidade de Kaiserslautern, na Alemanha, foi convertida em um hotel. O Hotel Alcatraz ainda mantém o arame farpado em cima dos muros e barras de ferro nas janelas. As características das celas também foram mantidas em cada quarto. Os banheiros, por exemplo, não são separados dos quartos. "A maioria dos nossos hóspedes quer passar a noite em uma cela, para ter uma experiência parecida com a vida em uma prisão", diz Andreas Kisch, um dos donos do hotel. "Nos oferecemos até pijamas listrados bordados com o nome do hóspede, e um café da manhã de prisão, em que vem um pequeno pote de geléia, uma xícara de café preto e uma fatia de pão", diz Kisch. Uma noite no Hotel Alcatraz custa em torno de 130 reais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.