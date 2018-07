Priscila Cruz, diretora executiva da ONG Todos pela Educação

aumento dos gastos

com educação?

Crescer é bom, mas é preciso ponderar que o Brasil gastava muito pouco, então havia mesmo muita margem para crescer. O que mais merece atenção é outro fator: a qualidade não cresceu no mesma proporção dos gastos. E isso não significa que investir é desnecessário, mas sim que estamos gastando errado. Ter mais recursos em um sistema ineficiente não funciona.

2.Por que nosso sistema é ineficiente?

Porque nós erramos ao não pontuar o que precisa, de fato, ser mudado. Se quisermos melhorar, precisamos ter um currículo nacional, aumentar a oferta de escola em tempo integral, estabelecer um regime de colaboração que funcione bem, investir na formação de professores, em aplicação de avaliações que façam sentido e consigam medir, de fato, a aprendizagem dos estudantes.

3.O estudo mostra que o Brasil reduziu os gastos no ensino superior. Qual sua avaliação?

Acho que precisamos melhorar a educação básica sem abrir mão da superior. Um País com o sexto maior PIB não pode retroceder. Isso teria implicações no potencial de inovação, na competitividade e no mercado de trabalho. E se o acesso for no mercado bilionário de instituições privadas com qualidade ruim, continuaremos lanterninhas no ensino superior.