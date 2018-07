Private banking no Brasil cresce 6,87% em 12 meses até março O volume de recursos sob gestão na indústria de private banking no Brasil cresceu 6,87 por cento no período de 12 meses encerrado em março, para 464,285 bilhões de reais, informou nesta quarta-feira a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).