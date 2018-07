Privatização de aeroportos vai sair, afirma Jobim

"Não tínhamos experiência. Tivemos de fazer um levantamento no mundo todo sobre os vários modelos de concessões. Uma das ideias que será adotada é da outorga cujo pagamento será destinado a um fundo para financiar aeroportos deficitários e malhas regionais de aviação", disse. Ele acrescentou que a decisão final sobre a exploração de áreas públicas ao setor privado ficará a cargo do presidente.

Jobim negou que as eleições presidenciais possam atrasar o processo. "Não se pode confundir eleição com necessidade de infraestrutura, que serve ao País", disse. Ele voltou a criticar a limitação dos voos nacionais no Aeroporto Santos Dumont, no Rio: "Foi um equívoco, pois acarretou na redução da possibilidade de o Rio ter mais voos disponibilizados e resultou no crescimento de Viracopos, em São Paulo. Houve um desequilíbrio."

Segundo o ministro, os aeroportos de São Paulo estão saturados de voos, mas ele defendeu que as obras do governo federal devem solucionar os problemas. "Guarulhos tem problemas de pátio, que estamos terminando, e problemas de complementação da pista. Vamos também ampliar o Terminal 3", acrescentou. A licitação para o aumento da área do novo terminal, que era de 160 mil m² e vai para 232 mil m², envolve sete consórcios e tem preço de R$ 38 milhões como referência.