Privatizações são discutidas na Áustria em conversas sobre coalizão

Os dois grandes partidos do país que dominam a política pós-guerra trabalharam para acertar um acordo que permitiria que eles governassem juntos após as eleições de setembro. O pleito enfraqueceu os dois partidos e reforçou o ceticismo da direita em relação à zona do euro.

Debates sobre como a Áustria deve enxugar as contas do governo e aposentadorias têm impedido um acordo.

O partido democrata-cristão (OVP), que faz parte da coalizão que governa desde 2006, quer reduzir a participação estatal a um patamar minoritário de 25 por cento mais uma ação em empresas como OMV, Telekom e Austrian Post, disse o líder do partido, Erwin Proell, em entrevistas no fim de semana.

A medida poderia liberar recursos para investimentos, mesmo em um momento em que o governo procura eliminar seu déficit orçamentário estrutural até 2016.

(Reportagem de Michael Shields)