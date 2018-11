Pró-Moradia Emergencial só será discutido em maio A proposta de criar a linha de crédito Pró-Moradia Emergencial, voltada ao atendimento de situações de emergência e calamidade, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), será avaliada no dia 4 de maio, data em que está marcada nova reunião do Conselho Curador do FGTS. A informação foi dada hoje pelo ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, que havia proposto na semana passada a destinação de R$ 1 bilhão proveniente do Fundo para essa nova linha emergencial, após visitar o Rio de Janeiro e identificar problemas de moradia no Estado agravados pelas enchentes.