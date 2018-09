Problema ambiental terá reflexos na saúde da população

O aumento da temperatura, das chuvas e das enchentes está relacionado a uma piora da saúde da população. O estudo diz que a intensificação das ilhas de calor, que prejudicam a dispersão de poluentes, deve aumentar a concentração de gases tóxicos no ar que respiramos. Isso pode levar a um aumento da mortalidade por doenças respiratórias.

Os episódios extremos de temperatura podem provocar, também, alterações de mecanismos de regulação endócrina, ter efeitos no sono, afetar a pressão arterial e o nível de estresse. Crianças e idosos são os grupos mais suscetíveis.

Doenças como a leptospirose deverão aumentar com as precipitações mais intensas. Outro estudo feito para a cidade de São Paulo mostra que, entre o 14.º e o 18.º dia após a ocorrência de um temporal, aumentam os casos de leptospirose, principalmente em áreas mais pobres e vulneráveis, onde o contato com a água contaminada é quase inevitável. Por fim, o aquecimento das águas superficiais pode aumentar a concentração de toxinas em peixes e frutos do mar, elevando os envenenamentos. / A.B.