Problema causa lentidão na linha azul do Metrô em SP Uma falha em uma das composições na estação Conceição causou lentidão nas operações da Linha 1-Azul (Jabaquara/Tucuruvi) da Companhia do Metropolitano (Metrô) na manhã desta quinta-feira. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do Metrô, às 6h ocorreu uma falha no sistema pneumático de um trem que estava na estação Conceição.