Problema com satélite afeta apostas da Mega Sena Devido a um problema na conexão do satélite responsável pela comunicação entre as lotéricas de todo o País e a Caixa Econômica Federal, o sistema de apostas da Mega Sena da Virada ficou indisponível por uma hora e trinta minutos em vários Estados neste sábado. A situação foi normalizada às 12h30.