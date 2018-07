Problema da exportação não é o dólar, diz Jorge O ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, disse ontem em Fortaleza que o problema das exportações brasileiras não está no câmbio, mas no impacto sofrido pelos mercados tradicionais, que reduziram suas compras por causa da crise mundial. Ele afirmou que o governo busca incentivar novos mercados, mas descartou reduzir impostos ou juros das empresas exportadoras. "O papel do governo é o seguinte: quanto menos atrapalhar melhor." Segundo Jorge, "os juros estão bons". "Nunca foram tão baixos."