Problema de sinalização prejudica trens no RJ Um problema de sinalização no ramal Santa Cruz, próximo à estação Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, gera atrasos de até dez minutos na circulação de trens agora à noite. Técnicos da concessionária SuperVia estão no local para tentar normalizar o serviço. Ainda não há previsão para o reparo terminar. Os outros ramais da companhia operam sem nenhum problema.