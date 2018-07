Problema elétrico fecha Santos Dumont por 25 minutos

Ao microfone, o piloto informou aos passageiros que um incêndio na torre de controle do aeroporto foi o motivo da mudança de rota e que não havia previsão para retorno da operação na torre do Santos Dumont. O piloto não informou a dimensão do incêndio.

A assessoria da Infraero afirmou que, ao contrário do que foi anunciado pelo comandante do voo da Gol, não houve princípio de incêndio na torre de controle do Aeroporto Santos Dumont, mas foi "detectado um problema nas instalações elétricas da torre".

A pane afetou as operações do aeroporto, que ficou fechado para pousos e decolagens entre 9h50 e 10h15. O funcionamento do Santos Dumont já foi restabelecido.