Problema em atracadouro atrasa balsas no litoral de SP As balsas que fazem o trajeto Santos-Guarujá, no litoral paulista, sofreram atrasos na madrugada de hoje devido a problemas no atracadouro. De acordo com a Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), a um cabo de sustentação de atracadouro rompeu, direcionando todo o trânsito para apenas um atracadouro flutuante. O terceiro atracadouro está em manutenção desde a semana passada, quando apresentou problemas em parte de sua estrutura.