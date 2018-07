Problema em avião mobiliza bombeiros em Congonhas

O Corpo de Bombeiros do Aeroporto de Congonhas foi acionado na manhã deste domingo, 21, por conta da fumaça que saía de uma das turbinas de um avião da Pantanal. Não houve fogo. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), a aeronave passava por uma checagem de motor na pista auxiliar, não tinha tripulação nem iria decolar. A fumaça não prejudicou o funcionamento do aeroporto, que funciona por instrumentos desde as 6h30, por conta da chuva, e está localizado na zona sul da capital paulista. Até as 13 horas, dos 82 vôos programados em Congonhas, 6 partiram com atraso superior a 30 minutos e 3 vôos foram cancelados.