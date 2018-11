Problema em ponte bloqueia pista da Dutra em Taubaté Um problema estrutural - um vão que se formou - numa das cabeceiras da ponte localizada na altura do quilômetro 118 da Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté(SP), no Vale do Paraíba, causa, desde às 16h30 de ontem, a interdição da pista sentido São Paulo. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).