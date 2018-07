Problema em sistema da Gol atrasa voos em Congonhas Um problema no sistema de emissão de passagens da companhia aérea Gol provoca, nesta manhã, lentidão no embarque e cria filas no saguão do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Dos 13 voos da Gol programados para hoje, em Congonhas, apenas quatro já decolaram, de acordo com informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Nove estão atrasados.