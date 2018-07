Problema em trem para Linha 11 da CPTM por meia hora Uma composição da Linha 11 - Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), apresentou problema de tração elétrica um pouco antes das 7 horas desta manhã na Estação Corinthians/Itaquera, no sentido Luz, na zona leste de São Paulo. Alguns passageiros não aguardaram o problema ser resolvido, acionaram os botões de emergência para abrir as portas e desceram na via.