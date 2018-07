Problema financeiro faz Ulbra fechar 3 hospitais no RS

O Hospital Independência, também na capital gaúcha, tem 110 leitos e atendia pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares e clientes de planos de saúde. O Hospital Universitário, em Canoas, tem 111 leitos e era usado como escola de medicina. A nota informa que os poucos pacientes ainda internados serão atendidos até a alta ou a transferência para outros hospitais. A Ulbra tem 150 mil alunos distribuídos por 81 cursos superiores em nove cidades do Rio Grande do Sul e também em Itumbiara (GO), Palmas (TO), Manaus (AM), Santarém (PA), Ji-Paraná e Porto Velho (RO), além de 17 escolas de ensino fundamental e médio.

Apesar do tamanho, a instituição passa por grave crise financeira, tendo uma dívida estimada em R$ 2 bilhões, a maior parte com a Fazenda Nacional. O atraso dos salários levou os funcionários à greve na semana passada. Desde então, a prestação de serviços da universidade é confusa. Poucos professores e alunos têm ido às aulas. Clientes do plano de saúde e prestadores de serviços não sabem o que fazer. A instituição prometeu retomar as atividades hospitalares e elaborar novo calendário escolar logo que concluir uma reestruturação.