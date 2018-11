''Problema não é estudar fora, mas a qualidade do curso'' O Conselho Federal de Medicina (CFM) estima que pelo menos 5 mil brasileiros tenham feito faculdade de Medicina no exterior. "O problema não é estudar fora, mas a qualidade das faculdades", diz Renato Fonseca, do Conselho Regional de Medicina do Acre. Fonseca afirma que, mesmo sem diploma validado, muitos médicos formados no exterior conseguem trabalhar, clandestinamente, no País.