Problema no check-in da Gol gera atraso de 40% de voos

Conforme dados da Infraero, até as 16 horas desta segunda, 213 voos da Gol partiram com atraso superior a 30 minutos, o que representa 41,2% do total, enquanto 21 voos (4,1%) haviam sido cancelados. Na última hora, 59 voos da empresa decolaram com atraso (11,4%).

Até o mesmo horário, considerando todas as companhias aéreas, 311 voos decolaram com atraso (18,2% do total), sendo na última hora 66 voos com mais de 30 minutos de atraso (11,4%). Os cancelamentos do dia somaram 75 voos (4,4%).

Há exatamente uma semana a TAM enfrentou problema semelhante. Devido a uma falha no seu sistema de check-in, os funcionários da companhia aérea tiveram de fazer de manualmente a impressão dos cartões de embarque e das etiquetas das bagagens.