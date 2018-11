Problema no metrô fecha Estação São Judas, em SP

Segundo Andressa Lopes da Silva, que seguia viagem nesta composição, o metrô começou a apresentar problemas na Estação Conceição, com fortes estrondos, até parar totalmente no meio da linha. Segundo ela, funcionários do metrô instruíram os passageiros a sair da composição e andar nos trilhos até a Estação São Judas. Segundo ela, alguns passageiros entraram em pânico.

Na estação, os passageiros foram reembolsados e tiveram que seguir de ônibus até a próxima estação. Passageiros que estavam na Estação Jabaquara relataram atrasos de 10 minutos entre os trens, antes de pararem totalmente. Entre as estações Saúde e Tucuruvi, os trens apresentavam atraso de cerca de 10 minutos por volta das 7h50. A assessoria do metrô não foi encontrada para prestar esclarecimentos.