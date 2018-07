Problema nos trens causa atraso em três ramais no RJ Três ramais de trens do Rio de Janeiro funcionam com atrasos nesta manhã, devido a problemas ocorridos mais cedo, de acordo com informações da concessionária Supervia. Os ramais de Santa Cruz e Japeri registram atrasos de 10 minutos, enquanto Saracuruna tem demoras de 5 a 10 minutos, segundo a companhia.