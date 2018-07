Problema político pressiona governo para regulamentar Emenda 29

Durante reunião entre ministros e líderes aliados, concluiu-se que a votação diminuiria a pressão política sobre o assunto, transferindo uma decisão final para o Senado.

Se o governo admitir a votação na Câmara pode ganhar mais tempo para discutir a questão no Senado, onde tem ampla base de apoio e a pressão dos governadores pode congelar a tramitação do projeto por meses.

"O entendimento da maioria é que a votação pelo menos resolve um problema político. Esse é um entendimento político que não quer dizer que a presidente vai seguir", disse à Reuters, o líder do PT no Senado, senador Humberto Costa (PE).

A votação da regulamentação da Emenda 29, que trata dos gastos com saúde nas três esferas de governo, foi marcada para 28 de setembro pelo presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS).

A decisão de marcar a data da votação foi tomada mesmo depois dos apelos da presidente Dilma Rousseff para que os aliados não aprovassem medidas que gerassem novos gastos para o governo num ano em que há grande esforço fiscal.

Segundo relato de um assessor do Palácio do Planalto, que pediu para não ter seu nome revelado, ficou acertado que nas próximas semanas o governo e o Congresso vão chamar os governadores para debater a regulamentação da Emenda 29 e o Executivo vai discutir possibilidades de receita que financiem os gastos determinados caso novas regras entrem em vigor.

Enquanto isso, o governo afina o discurso com a base e argumenta que o projeto, se aprovado da forma como está, retira investimentos em saúde e os governos estaduais e municipais teriam dificuldades de cumprir as metas estabelecidas sem uma nova receita.

"Nós fomos alertados pelo ministro da Saúde de que se a regulamentação da Emenda 29 for aprovada nos termos que está, a saúde perderá em torno de 6 bilhões (de reais)", disse a jornalistas na saída da reunião o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), dando início ao discurso do Executivo a partir de agora.

"A emenda 29 só não basta... Nós precisamos criar uma fonte alternativa, mas nós não discutimos essa fonte alternativa. Não existe consenso no governo", acrescentou o petista.

O Planalto não quer aparecer como patrocinador da criação de um novo imposto nos moldes da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), que serviria para financiar os novos gastos com saúde previstos na proposta de regulamentação da Emenda 29.

Nas possibilidades de receita citadas pelo ministro da Saúde durante a reunião para financiar os novos gastos com saúde surgiram apenas aumento de taxações de algumas áreas, como cigarro e bebidas, como relatou a fonte do Palácio do Planalto.

(Reportagem adicional de Hugo Bachega)