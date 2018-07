Problema técnico paralisa Disque-ANS Problemas técnicos tornaram temporariamente indisponível a Central de Atendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Disque-ANS (0800-701-9656). Enquanto o problema com a ligação telefônica não é solucionado, o consumidor deve contatar a agência por meio do Fale Conosco no site da ANS (www.ans.gov.br).