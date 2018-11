Problema técnico tira site de busca Google do ar O Google Brasil informou hoje que um problema técnico, surgido durante manutenção de rotina dos roteadores, tirou do ar o site de buscas hoje à tarde. Segundo a empresa, a falha interferiu no tráfego de informações de parte dos usuários brasileiros. De acordo com o comunicado à imprensa, a pane durou "instantes" e rapidamente foi solucionada. Boa parte dos internautas, no entanto, passou pelo menos duas horas sem acesso ao site de buscas. E a impossibilidade de conexão perdurava no início da noite.