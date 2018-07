Problemas em sistema afetam atendimento no Detran-RJ O atendimento informatizado nos postos de vistoria do Departamento de Trânsito (Detran) do Rio de Janeiro apresentou problemas na manhã de hoje devido a uma paralisação no sistema de registro de veículos do Serpro.Segundo o Detran, com a paralisação, os procedimentos para a vistoria estão sendo realizados manualmente.