Problemas na África pesam sobre crescimento de vendas da SABMiller

Listada em Londres, a empresa por trás de marcas como Miller Lite e Peroni também disse nesta terça-feira que estava revisando sua participação "não-estratégica", no valor de cerca de 1 bilhão de dólares, na companhia hoteleira Tsogo Sun Holdings, da África do Sul.

A SABMiller, que tem grande exposição à África, China e outros mercados emergentes, sofreu uma série de problemas na África, onde um número crescente de consumidores jovens e ricos tem bebido cervejas de marca.

No Zimbábue, os volumes caíram 18 por cento devido a uma economia fraca. Também houve recuo em Moçambique, com a tensão política limitando a busca por cerveja. Um aumento dramático no imposto de consumo na Zâmbia também prejudicou as vendas.

A cervejaria, que compete com a rival de maior porte Anheuser-Busch InBev, apresentou crescimento geral de volume de vendas de 2 por cento para o exercício fiscal encerrado em 31 de março, com o volume de cerveja avançando apenas 1 por cento, e com refrigerantes subindo 5 por cento.

A receita por hectolitro subiu 2 por cento para o ano, mas a empresa disse que a depreciação de moedas contra o dólar prejudicará seus resultados, cuja divulgação deverá ocorrer em maio.

(Por Martinne Geller)