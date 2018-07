Problemas na Linha 3 do metrô causam atrasos A circulação dos trens da Linha 3 Vermelha do Metrô de São Paulo ficou comprometida na manhã desta terça-feira. Segundo a assessoria de imprensa do Metrô, problemas de tração na plataforma da estação Santa Cecília foram o motivo pelos quais os trens tiveram que operar com a velocidade reduzida e permanecer mais tempo parados nas plataformas da linha.