Problemas na linha 8 da CPTM causa transtornos

O problema de energização ocorreu na linha férrea sentido Itapevi na estação General Miguel Costa, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Com isso, os trens estão circulando somente pela via sentido capital no trecho formado pelas estações Santa Terezinha, Carapicuíba, General Miguel Costa, Quitaúna e Comandante Sampaio.

Essa manobra emergencial gera um maior tempo de espera dos usuários nas plataformas em razão do maior intervalo entre as composições. Segundo a CPTM, até as 5h45 não havia uma previsão de normalização na circulação dos trens.