Problemas na linha 9 da CPTM causam atrasos

Desde as 5h, as composições operam nos dois sentidos, alternadamente, por apenas uma via entre Osasco e a estação Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Há um problema no fornecimento de energia (energização) no trecho entre Osasco e Pinheiros.

O intervalo entre os trens, ou seja, o tempo de espera dos passageiros nas plataformas, está maior que os cinco minutos habituais. Técnicos da CPTM ainda trabalham para sanar o problema. A assessoria de imprensa da CPTM não soube informar como está o acúmulo de passageiros nas estações.