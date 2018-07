Processar a fruta prolonga validade O processamento mínimo é uma boa alternativa para os produtores prolongarem a vida útil dos morangos, conforme o pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos Sérgio Cenci. ''O morango geralmente é comprado in natura e consumido em um ou dois dias'', diz. ''Com o processamento mínimo, ele pode ser congelado e aproveitado com um prazo maior de validade, além de agregar valor à produção'', diz. No site da Embrapa (www.ctaa.embrapa.br/projetos/fhmp/) há mais informações sobre a técnica.