Processo contra 64 por fraude de prova é aberto em SP

Segundo a Procuradoria da República de São Paulo, o grupo é o mesmo que fraudou o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do ano passado. Além das 11 pessoas que lideravam o esquema, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou ainda 53 pessoas, todos candidatos que se beneficiaram dos gabaritos vendidos pela quadrilha por valores que oscilam de R$ 10 mil a R$ 100 mil.

Desse total, 23 são "homens da lei". Entre os beneficiados, há 12 servidores da Polícia Civil de São Paulo, nove advogados, um policial militar e um oficial de promotoria. A maioria dos beneficiários é da Baixada Santista e da capital paulista, mas há candidatos do interior do Estado e do Rio de Janeiro. Todos os réus responderão também pelo crime de estelionato contra a União, pela prática de fraude para aprovação no concurso. Os 53 candidatos beneficiados pelo esquema responderão também pelo crime de receptação.