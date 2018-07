Processo contra falso coronel irá para Justiça Federal

Em sua decisão, a juíza afirmou que a União suspeita da ocorrência de crime federal. "Acolho o parecer do Ministério Público, pois há interesse da União na apuração da prática de crime de falsificação de documento federal. Assim, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, declino da competência para uma das Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro."

Segundo denúncia do Ministério Público Estadual, o falso coronel trabalhou durante três meses como coordenador da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional da Secretaria de Estado de Segurança do Rio. Ele só foi impedido de exercer as atividades ao ser preso, em outubro de 2010. O falso coronel já havia exercido cargos na administração pública municipal e estadual, além de ter participado de treinamentos de policiais, ministrado aulas de tiro e comandado operações.